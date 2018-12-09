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برلمان

برلمانية: مصر تتخذ قرارات مهمة ليكون 2019 عام الخير للقارة السمراء

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:32 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
أسامة علي
أكدت النائبة شيرين فراج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مهم للغاية فى إطار سعى الدولة المصرية لتوطيد علاقات كافة دول القارة السمراء فيما بينها.

وأضافت فراج، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر تستعد بقوة لـ ترؤسها للاتحاد الافريقى باتخاذ عدة قرارات مهمة وتحركات فى كافة المجالات لا سيما الاستثمار المتبادل لتحقيق الاستفادة المشتركة وليكون عام 2019 عام الخير لشعوب القارة السمراء.

وأوضحت "فراج"، ان قرار الرئيس السيسى مهم لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة.
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