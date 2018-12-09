بوكا جونيورز يتقدم على ريفر بليت من مرتدة في الشوط الأول .. فيديو

نجح بوكاجونيورز في التقدم على ريفربليت في الشوط الأول بهدف دون رد ضمن منافسات نهائي كأس ليبرتادوريس في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريق ريال مدريد.





الهدف جاء عبر داريو بينديتو بعد هجمة مرتدة متقنة قادها لاعبو البوكا لينفرد اللاعب الأرجنتيني بالحارس.





وكادت النيران الصديقة أن تهدي البوكا التقدم في بداية اللقاء بعد هجمة أولى خطيرة لبوكا جونيورز بعد عرضية قوية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أخطأ المدافع جوناتان مايدانا وحولها عن طريق الخطأ باتجاه مرماه لكنها مرت من أعلى العارضة العلوية تماما.





وشهدت الدقيقة العاشرة تهديد لبوكا جونيورز على مرمى ريفر بلايت، ركلة ركنية على يسار المرمى نفذت عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المتقدم بابلو بيريز والخالي تماما من الرقابة على القائم الأيمن للمرمى بتسديدة قوية حولت الكرة باتجاه المرمى لكنها افتقدت الدقة الكافية في التوجيه لتصل بالنهاية سهلة لأحضان الحارس فرانكو أرماني.





وشهدت الدقيقة الـ 29 هدفا محققا ضائعا على بوكا جونيورز بعد تنفيذ للركلة الحرة المباشرة من داريو بينديتو بتسديدة مباشرة باتجاه المرمى ارتطمت بالحائط لتصل الي بابلو بيريز المنفرد تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية كانت في طريقها للشباك لكن تدخل دفاع ريفربلايت لتمر الي خارج الملعب.





وشهد الشوط الأول صعوبات من قبل لاعبي ريفر بلايت في الوصول إلى مرمى بوكا جونيورز في ظل التنظيم الدفاعي من لاعبي البوكا.





وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، على ملعب "لابومبونيرا" معقل بوكا جونيورز،





وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إقامة مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز بملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل نادى ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، عقب أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير ريفربليت قبل انطلاق مباراة الإياب في نوفمبر الماضي قبل أن يتم إلغاء اللقاء.





وكانت حافلة بوكا جونيورز تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع من جانب جماهير ريفر بليت، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين تأجيل اللقاء.



