وزير الآثار يكشف مصير متحف التحرير بعد افتتاح المتحف الكبير.. صور وفيديو

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إن المتحف المصري بالتحرير له مكانة في قلب كل من زاره من مصر ودول العالم، مشيرا إلي أن المتحف هو المرجعية الاولى لكل متاحف الآثار في العالم.



وكشف الوزير في فيديو أعدته وزارة الآثار مصير متحف التحرير في ظل استمرار وتقدم العمل في المتحف المصري الكبير والذي يعد هدية مصر للعالم كله، والذي سيفتتح في 2020 قائلا إنه تم نقل مجموعة توت عنخ آمون 4400 قطعة الي المتحف المصري الكبير،وباقي القطع تنقل تباعا حتي الافتتاح ،والمومياوات في المتحف المصري بالتحرير سيتم نقلها الي المتحف القومي للحضارة الجاري العمل فيه بالفسطاط.



وأضاف: المتحف المصري بالتحرير به 160 ألف قطعة آثار، وما يوجد بالمخازن أكثر من المعروض فيه، والمتحف المصري بالتحرير لن يموت، وسنخرج تباعا كنوزا جديدة من المخازن لعرضها.