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حوادث

اليوم.. محاكمة رئيس حي الموسكى المتهم بالرشوة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس حى الموسكى، لاتهامه بتلقى رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، ومحمد عمارة، وهشام الدرولى، وأمانة سر محمد طه، وتامر حماد.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، فى القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكى، والمتهم فيها رئيس حى الموسكى، بتهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100 ألف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة ، لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وأخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ بعدم التصريح بإعلانات جديدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
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