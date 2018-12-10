حريق هائل في مركب عائم شهير بالمنصورة.. والحماية المدنية تسيطر.. والمحافظ: ماس كهربائي وراء الحادث

- السيطرة على حريق مركب نايل ستارز





- إصابة 2 من العاملين على المركب وأحد أفراد الحماية المدنية





نشب حريق هائل في المركب العائم نايل ستارز، الذي يحتوي على مطعم الديوان بفرع النيل بمدينة المنصورة، وسط محاولات من قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.





وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمطعم الديوان بفندق نايل ستارز بفرع النيل بمدينة المنصورة.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وبإشراف اللواء أحمد مهدي، مدير إدارة الدفاع المدني، لمكان البلاغ وسط محاولات للسيطرة على الحريق.





والعائمة المحترقة كان قد صدر لها قرار إغلاق وتم تنفيذه في سبتمبر الماضي، عقب نشوب حريق بمركز بيراميزا، ووجود مصابين ومتوفين وكذا إغلاق مركب سفن دايز من قبل المحافظ.





وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية وقيادات مديرية الأمن وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية وبإشراف اللواء أحمد مهدى مدير إدارة الدفاع المدني لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق فيما أسفر الحريق عن إصابة ثلاث مصابين أ. أ. أ ٤٣ عاما من شارع الجيش طلخا يعانى من جذع بالرسغ الأيسر وح. س. ع ١٨ سنة من شارع محمد فتحي بالمنصورة يعانى من كسر بعظام الكعب الأيسر نتيجة للقفز من المركب بالإضافة إلى فرد من أفراد الدفاع المدنى ع. م. أ ٤٠ سنة من ميت غمر دقهلية يعانى من اشتباه اختناق وتم نقلهم لمستشفى الطوارىء وجميعهم حالتهم مستقرة.





وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الهائل، فيما أسفر عن إصابة اثنين فقط من العاملين باختناق.





وطالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بضرورة مراجعة تراخيص التشغيل لجميع المراكب السياحية العاملة على نيل المنصورة، مشددا على أهمية استيفاء هذه المراكب لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.





وأضاف أن الحريق الذي شب مساء اليوم في أحد المطاعم بمركب نايل ستارز حدث نتيجة ماس كهربائي، خاصة وأن المركب لا يعمل وحصل صاحبه على موافقة الأمن الصناعي في 19 نوفمبر الماضي ومنحه مهلة لمدة شهرين يتم خلالهما توفيق الأوضاع تمهيدا لاستخراج تراخيص التشغيل إذا التزم بالمهلة المحددة ووفق الأوضاع.



