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رياضة

جمال علام: الانتخابات التكميلية لم تكن هدفي لعدم قانونية موقفي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:55 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري سابقًا، أنه لا يحب الظهور الإعلامي، لكنه يتواجد بشكل منتظم في الاتحاد.

وقال جمال خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم يتم اختياري مستشارًا للاتحاد المصري، وكنت مستشارًا لهاني أبو ريدة فقط، وليس الاتحاد بالكامل".

وأكمل: "لم تكن الانتخابات التكميلية هدفني لعدم قانونية موقفي، لأني كنت رئيس اتحاد سابق، ولا يجوز الدخول كعضو".
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