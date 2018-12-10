مباشر قطر تكشف سبب عدم حضور تنظيم الحمدين القمة الخليجية.. فيديو

كشف تقرير بثته فضائية "مباشر قطر"، عن السبب الحقيقى وراء عدم مشاركة النظام القطري فى القمة الخليجية رقم 39 برئاسة المملكة العربية السعودية.



وقال التقرير إنه تزامنًا مع بدء القمة الخليجية رقم 39 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التى تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ترقب الجميع تلك الدورة خصوصا مع إعلان دولة الكويت أنها ستكون بحضور جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ الإعلان عن انعقاد القمة بدأت الأنظار تتجه نحو قطر لتحديد رد فعل النظام القطرى بخصوص المشاركة خاصة عقب توجيه الملك سلمان الدعوات لملوك وأمراء دول مجلس التعاون ومن بينهم النظام القطري.



وتابع: "فور إرسال الدعوة بدأت ردود الفعل الغاضبة تجتاج دول مجلس التعاون الخليجي، حيث عبر قطاع كبير من المجتمعات الخليجية عن رفضهم مشاركة النظم القطرى أو ممثليه فى القمة العربية بالرياض بل طالبوا بعدم السماح لهم بدخول السعودية.. البداية كانت من السعودية ومن ثم الإمارات حيث بدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى نشر تغريدات تطالب بعدم السماح بذلك ورفعوا شعار "لا لمشاركة تنظيم الحمدين"، كما خرجت تظاهرات فى البحرين تندد بجرائم النظام القطرى وترفض مشاركته فى القمة".



وأكد التقرير أن النظام القطرى داوم على زرع بذور الفتنة والتشدد بين الدول العربية وساهم فى تمويل ودعم عدد من الميليشيات الإرهابية التى ضربت استقرار العديد من الدولة العربية، الأمر الذي جعل الشعوب تكن له كل هذا البغض والرفض.



وأتم التقرير قائلًا: "بين الدعوة الروتينية الرسمية والغضب الشعبي العارم هل يتخلى تنظيم الحمدين عن سياسات الفتنة والإرهاب ويعمل على إرضاء أشقائه العرب أم يظل فى إرهابه".



