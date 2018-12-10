ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تبيع عذرية ابنتها 13 عامًا لهذا السبب.. فيديو وصور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
كريم جمال
قررت أم روسية بيع عذرية ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا فقط إلى متحرّش بالأطفال، من أجل المال فقط، ولكن محاولتها الشيطانية باءت بالفشل وحكمت عليها المحكمة بالسجن 4 سنوات ونصف جراء ذلك، وحرمت من تربية الفتاة وشقيقها الأصغر.

تعود التفاصيل المأساوية عندما سعت إيرينا جلادكيخ البالغة من العمر 35 عامًا للسفر إلى العاصمة موسكو من تشيليابينسك برفقة الطفلة، لتقابل رجلًا سيدفع 24 ألف دولار لممارسة الجنس مع ابنتها، مقابل تقديمها شهادة طبية تفيد بأن الفتاة عذراء.

لحسن حظ الفتاة أن الشرطة علمت بالصفقة المشبوهة، وتربصت بالمطعم الذى شهد حضور الثلاثة، وألقت القبص على الرجل والأم متلبسين.

تبيع عذرية ابنتها 13 عامًا لهذا السبب.. فيديو وصور
تبيع عذرية ابنتها 13 عامًا لهذا السبب.. فيديو وصور
تبيع عذرية ابنتها 13 عامًا لهذا السبب.. فيديو وصور
تبيع عذرية ابنتها 13 عامًا لهذا السبب.. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

5 معلومات عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده

أمريكا تطرح أول دواء في العالم يعالج السرطان تمامًا

موقع أمريكي: الجيش الإلكتروني السوري اخترق مؤسسات صحفية كبرى

برلمانية: الاستروكس من أشد أنواع المخدرات خطورة على الصحة

الصحف السعودية: الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة زيادة الاستثمارات مع القارة الأفريقية.. وقمة الرياض تشدد على ضرورة المحافظة على البيت الخليجي.. وماكرون يبحث عن تسوية للاحتجاجات

نجوم الغناء يستعدون لإشعال ليلة رأس السنة بحفلاتهم.. عمرو دياب في أبو ظبي.. إليسا تلتقي ماجد المهندس.. ومحمد حماقي يختار دبي

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة

لقطات مؤثرة للحظة تهريب رضيع من أسفل سياج حدودي بين أمريكا والمكسيك.. صور

حكم زواج المسيار

خبير معلومات يوضح حقيقة رسالة تعذر الاتصال بالخادم على فيسبوك.. فيديو

المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يقيم حفله السنوي بحضور k-lovers

أقدم سجين في مصر: سعيد صالح والريان وإبراهيم الأبيض أشهر أصدقائي داخل السجن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

فيديو

شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn
عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟