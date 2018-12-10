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منوعات

أمريكا تطرح أول دواء في العالم يعالج السرطان تمامًا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
كريم جمال
أقرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، أن أول دواء في العالم يعالج مرض السرطان من منبعه وأصله وللكبار والصغار، ويحمل اسم "فيتراكفي" (Vitrakvi).

وبحسب صحيفة البيان، يعمل الدواء الجديد على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.

وقال مفوض الهيئة الأميركية، سكوت جوتليب: "التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أيا كان موقع منشأها في جسم الإنسان".

وقال رئيس مركز تطوير الأدوية المبكر في مركز ميمورال سلوان كيترينج للسرطان في نيويورك الدكتور ديفيد هايمان: "تقليديا كان يتم علاج السرطان بناء على أساس مصدر الورم السرطاني، لكن حاليا سيكون العلاج لأي مكان في الجسم لأنك تعالج الجين الأصلي الذي تسبب في ظهور الورم.

يذكر أنه قد تم تجربة الدواء فعليًا على البشر وسجلت حالة شفاء طفلة خلال أشهر بعد تناول الدواء، وسوف يطرح الدواء على هيئتين، الأولى في هيئة أقراص أو كبسولات، والأخرى على هيئة دواء شراب للأطفال بشكل خاص.
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