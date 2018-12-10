شوشة: خطة موسعة للتنمية بأرض شمال سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المرحلة المقبلة بالمحافظة ستشهد نقلة نوعية في الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الضخمة.



وأضاف أن هناك خطة للتنمية بشمال سيناء منها مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي أكثر من مليار و830 مليون جنيه منها مشروعات ممولة من الوزارات والجهات المركزية بمبلغ مليار و624 مليون و463 ألف جنيه، وأضاف أن هناك مشروعات ممولة من الخطة الاستثمارية من وزارة التنمية المحلية بمبلغ 205 ملايين و575 ألف جنيه.