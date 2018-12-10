مسح 344 ألفا و420 مواطنا في 100 مليون صحة بالمنوفية

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، ان هناك إقبالا كبيرا علي جميع مراكز المحافظة في مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة".



واضاف، في تصريحات خاصة، ان عدد الحالات التي تم مسحها خلال الايام الماضية وصلت إلي 344 الفا و420 حالة في جميع مراكز المحافظة منذ بدء الحملة في بداية ديسمبر.



واشار، الي أن الحالات الإيجابية المصابة بفيروس سي يتم تحويلها مباشرة الي المستشفيات لصرف العلاج وكذلك الأمراض غير السارية كالضغط والسكر والسمنة.



وتابع، وكيل الوزارة، ان الجميع يعمل في تعاون علي فترتين من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء في جميع الوحدات المخصصة في مراكز المحافظة.





