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أخبار العالم

اتحاد إذاعات الدول العربية يزكي محمد العواش رئيسا لولاية ثالثة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:26 م
محمد العواش
محمد العواش
نادر غازي
زكى اتحاد إذاعات الدول العربية خلال اجتماع جمعيته العامة في دورتها ال38 اليوم الأحد، وكيل وزاره الاعلام الكويتيه لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش رئيسا للاتحاد لولاية ثالثة في خطوة تأتي تقديرا للاعلام الكويتي ودوره البارز على الساحة العربية.

وقال العواش في تصريح لتلفزيون الكويت إنه تم إعادة انتخابه بالتزكية للمرة الثالثة على التوالي رئيسا للاتحاد وهذه أول مرة تحدث في تاريخ الاتحاد منذ نشأته قبل 50 عاما.

وأهدى العواش هذا الانتخاب الاستثنائي في تاريخ اتحاد إذاعات الدول العربية إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان إسمه خير داعم وسند لي للبقاء في هذا المنصب على رأس بيت الإعلام العربي، مؤكدا أن هذه التزكية تأتي تقديرا من كل الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية للاعلام الكويتي.

كما أهدى العواش هذا الفوز إلى ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي وكل وكلاء وكوادر وزارة الإعلام الكويتية ووزراء الإعلام السابقين وكلهم كانوا خير ذخر وداعم لنا على الساحة الإعلامية الإقليمية والعربية.

وشدد على أن كل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في العالم العربي تقدر عاليا الإعلام الكويتي متعهدا بالعمل على مواصلة مسيرة النجاح التي يعرفها اتحاد إذاعات الدول العربية ومشاريعه التقنية والتنموية التي تصب في تطوير الإعلام العربي.

من جهته هنأ رئيس الوفد الكويتي في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية ومدير إدارة البرنامج العام بإذاعة الكويت سعد الفندي بتزكيته رئيسا للاتحاد لولاية ثالثة على التوالي معتبرا أن هذا التتويج هو تتويج للاعلام الكويتي.

وقال الفندي في تصريح مماثل إن "الإجماع العربي على تجديد الثقة في العواش على رأس اتحاد إذاعات الدول العربية يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها الإعلام الكويتي على الساحة العربية" مؤكدا أن "هذا الفوز يحملنا كإعلام كويتي مسؤولية تطوير الإعلام العربي".

وشدد على أن دولة الكويت ستظل تخدم القضايا الإعلامية العربية عبر رئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية وعدة مواقع ومناصب أخرى.
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