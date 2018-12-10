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أخبار البلد

نائب السفير الأمريكي ترتدى زيا برتقاليا في الذكرى 70 لحقوق الإنسان

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:13 م
دوروثي شيا
دوروثي شيا
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قالت دوروثي شيا، نائب السفير الأمريكي في القاهرة، «دعنا نقف معا ونقول لا للعنف القائم على نوع الجنس».

ونشرت نائب السفير الأمريكي في القاهرة لقطات مصورة لها بطريقة «الفيديو» عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إطار مشاركة السفارة في حملة «16 يوما» لمكافحة العنف ضد المرأة.

وارتدت دوروثي شيا رداء باللون البرتقالي، دعما لحقوق الإنسان، التي تحل ذكرى ميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـ70 اليوم الموافق 10 ديسمبر.

وقالت خلال الفيديو: «أنا أرتدي اللون البرتقالي تكريما لصديقة مدرستي الثانوية «جوي» والتي كانت إحدى الضحايا للعنف القائم على الجنس، كثير منا يعرف شخصا ما كان ضحية للعنف ضد النساء، دعنا نقف معا ونقول لا للعنف القائم على نوع الجنس».

وبدأت نائب رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة حديثها بالقول: «اليوم يوافق حقوق الإنسان، وهو مواكب لنهاية حملة الـ16 يوما الدولية، ضد العنف القائم على نوع الجنس، لأننا نعرف جميعا أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان».

وتابعت: «ولكن هذه الأيام الـ16 كانت قوية للغاية، وبدأت يوم 25 نوفمبر مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والكثير منا في الأيام التي تلت ذلك كانوا يرتدون اللون البرتقالي تكريما لضحايا العنف القائم على نوع الجنس أو اتخاذ موقف».
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