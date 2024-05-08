الجيش الأوكراني: روسيا استخدمت 76 وسيلة هجوم جوي في قصف ليلي على منشآت الطاقة

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه أسقط عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها روسيا عبر البلاد، في قصف ليلي استهدف منشآت طاقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام": "استخدم العدو 76 وسيلة هجوم جوي، 55 صاروخا و21 مسيرة هجومية"، مشيرا إلى أن منظوماته للدفاع الجوي "اعترضت 39 صاروخا و20 مسيّرة".

وقبل قليل، كتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق المراسلة "تيليجرام"، أن "روسيا استخدمت أكثر من 50 صاروخا و20 طائرة بدون طيار في هجوم ليلي على البنية التحتية لأوكرانيا يوم الأربعاء".

وأضاف الرئيس الأوكراني انه "ينبغي أن يفهم العالم كله بوضوح من هم.. العالم بأسره ليس له الحق في إعطاء النازية فرصة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت القوات الروسية، منشآت الطاقة ليلاً وصباح اليوم وذلك في عدد من مناطق أوكرانيا.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا استهدفت منشآت الطاقة في كييف وبولتافا ولفيف ومناطق أخرى.

ووفقا له، تعرضت منشآت توليد ونقل الكهرباء للهجوم في مناطق بولتافا، وكيروفوغراد، وزابوروجيا، ولفيف، وإيفانو فرانكيفسك، وفينيتسا.