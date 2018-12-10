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منوعات

بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
قالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن بيت لحم يشهد حاليا أكثر مواسم عطلة عيد الميلاد ازدهارا في تاريخه، حيث تم حجز الفنادق في المدينة بشكل شبه كامل.

وانتعشت السياحة في المدينة المقدسة بعد تراجعها إثر هجمات طعن ودهس في عام 2015 مما أدى إلى تراجع عدد الزائرين لأدنى مستوى له منذ عشر سنوات.

واصطفت طوابير الزوار إلى جانب شجرة لعيد الميلاد يبلغ ارتفاعها 16 مترا في ساحة كنيسة المهد لدخول الكنيسة التي شيدت قبل قرون ويؤمن المسيحيون بأن مكانها شهد ميلاد المسيح.

وقالت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار في الحكومة الفلسطينية "لم نستقبل من قبل هذا العدد (الكبير) من السائحين القادمين إلى فلسطين، وفي مدينة مثل بيت لحم على وجه الخصوص تخلق السياحة موجات (لإنعاش) الاقتصاد".

وقال اتحاد أصحاب الفنادق في بيت لحم إن من المتوقع أن تتجاوز نسب الإشغال 95 % بحلول نهاية ديسمبر الحالي.
بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور
بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور
بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور
بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور
بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور
بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور
بيت لحم يشهد أكثر المواسم ازدهارا في تاريخه بسبب عيد الميلاد.. صور
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