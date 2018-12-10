ماكرون: سنعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في فرنسا



وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، أنه ينتظر من الحكومة الاستمرار في تطوير الدولة، إضافة إلى معالجة أزمة المتعاقدين في فرنسا.



وأكد أنه يجب أن يتحمل الجميع واجباته تجاه الدولة الفرنسية من الإنتاج والتعليم والتغيير من أجل فرنسا والاستماع إلى كل التيارات المختلفة داخل الدولة .



وأوضح أنه سيتم طرح مشكلة التوازن الضريبي للنقاش لتحقيق العدالة والتصالح مع الهوية الفرنسية العميقة.

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إنه يجب على البرلمان والحكومة أن يعملا على مواجهة التهرب الضريبي التي تتعرض له البلاد.