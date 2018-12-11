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مجاهد: قرارات جديدة في 2019 ستغير منظومة التعليم الفني.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن هناك قرارات لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرا إلي أن الدكتور طارق شوقي تقدم بعدد من المقترحات لتطوير التعليم.

وأوضح "مجاهد"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن أهم هذه القرارات هي، إعلان عام 2019 عاما للتعليم، معقبا: «سيتم في عام 2019 الكثير من الأشياء التي ستحسن صورة التعليم الفني».

وأضاف أن جزءا كبيرا من البعثات والمنح سيخصص لمعلمي وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن 20% من المنح الدراسية والبعثات ستخصص لمعلمي وزارة التربية والتعليم.

وأردف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم تنظيم مسابقات بين المدارس المختلفة طوال العام الدراسي، وإنشاء هيئة جديدة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني، لافتا إلي أنه سيتم إعادة تصميم المناهج؛ لكي تبدأ من متطلبات الصناعة، وتحويلها إلي مهارات وجدارات.
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