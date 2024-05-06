جنة القاهرة .. إقبال كبير على حديقة الأزهر في شم النسيم.. صور

شهدت حديقة الأزهر إقبالا كبيرا في شم النسيم. وتعتبر حديقة الأزهر أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة على مساحة 71 فدانا.

وتنتشر بالحديقة خدمات مميزة، والعديد من المناظر الساحرة.

رصدت كاميرا صدى البلد إقبال المواطنين في عيد شم النسيم على حديقة الازهر من المصريين والكثير من الجنسيات، وكذلك رصدت الأنشطة من رسم على وجوه الاطفال ، وملاهٍ ، ومكان مخصص للحرف اليدوية



يذكر أن شم النسيم إحدى أهم المناسبات الشعبية والتراثية التي يحتفل بها المصريون على مر التاريخ، وهذه المناسبة ترتبط بقدوم الربيع وتجدد الطبيعة، وتمتد جذورها التاريخية إلى العصور الفرعونية القديمة.

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