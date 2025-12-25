قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجا فريدا للتعاون الإستراتيجي الشامل

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي قوة، العلاقات المصرية الصينية، التي تمثل نموذجا فريدا للتعاون الاستراتيجي الشامل يشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجارية.

وأضاف قوة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات ندوة بعنوان "تاريخ فن صناعة الورق والطباعة في مصر والصين" بمتحف الإسكندرية القومي - أننا سنحتفل خلال الفترة المقبلة بمرور 70 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الصينية وستقام العديد من الفعاليات المتنوعة التي تعكس وتجسد قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.

كما أوضح - خلال الندوة التي تحدثت فيها أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الإسكندرية الدكتورة " سحر سالم "ـ أن العلاقات بين مصر والصين والدول العربية عريقة الجذور وترجع إلى أكثر من 2000 عاما ، وظل التسامح والسلام والتعايش والتعلم والمنفعة المتبادلة الطريق الرئيسي للتواصل الدائم.

وقال إن الحضارات تستمر وتكتمل بالبناء والتنوع والترابط المستمر والتعلم المتبادل ، مؤكدا أن مصر والحضارة العربية والصينية تمثل مهد الحضارات.

ومن جانبها أكدت أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية الدكتورة سحر سالم، أن العلاقات المصرية الصينية ممتازة في كافة المجالات، مضيفة أن التعاون بين الصديقين ترجع إلى أقدم عصور التاريخ.

وأضافت أن هناك ملامح عديدة تجسد معالم هذا الترابط والتعاون الاستراتيجي الفعال الممتد من أقدم عصور التاريخ وحتى العصر الحديث.

وتابعت: أن مصر والصين قدمتا الكثير إلى العالم، وأن التاريخ يعد أبو العلوم الإنسانية وأن البلدين لهما فضل كبير على البشرية من خلال فنون الكتابة والطباعة وصناعة الورق منذ أقدم العصور.

