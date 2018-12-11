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حوادث

تفعيل مذكرة التفاهم بين الرقابة الإدارية والداخلية الأمريكية لتبادل الخبرات لمكافحة الفساد المتعلق بالهجرة والجمارك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:42 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
ابراهيم مصطفى
فى إطار انطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وانطلاقا من الدور المنوط لهيئة الرقابة الإدارية استقبل اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية كريستيان نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها بمقر الهيئة وقد تناول اللقاء آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد فى مجالى الهجرة غير الشرعية وجرائم التهرب الجمركى وما يتعلق بهما من انشطة جنائية وقد حضر اللقاء قيادات الهيئة.

وفى سياق متصل استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية والذى يزور القاهرة وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجال مكافحة الفساد ومنعه وسبل الوقاية منه وتم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى تلك المجالات.
تفعيل مذكرة التفاهم بين الرقابة الإدارية والداخلية الأمريكية لتبادل الخبرات لمكافحة الفساد المتعلق بالهجرة والجمارك
تفعيل مذكرة التفاهم بين الرقابة الإدارية والداخلية الأمريكية لتبادل الخبرات لمكافحة الفساد المتعلق بالهجرة والجمارك
تفعيل مذكرة التفاهم بين الرقابة الإدارية والداخلية الأمريكية لتبادل الخبرات لمكافحة الفساد المتعلق بالهجرة والجمارك
تفعيل مذكرة التفاهم بين الرقابة الإدارية والداخلية الأمريكية لتبادل الخبرات لمكافحة الفساد المتعلق بالهجرة والجمارك
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