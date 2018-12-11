محافظ بني سويف يستجيب لأهالي قرية سنور ويتفقد محطة المياه ..صور

استجاب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، لشكوى وردت على الواتس الخاص، حيث توجه المحافظ لبحث شكوى أهالي قرية سنور من مشكلة ضعف مياه الشرب، وتفقد موقع محطة المياه بالقرية، وذلك للوقوف ميدانيا على طبيعة المشكلة والعمل على تنفيذ الحلول الفنية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة مياه الشرب والري.



واستمع المحافظ للأهالي في حضور المختصين، وأمر المحافظ بحلول عاجلة للمشكلة من خلال الري وحماية النيل وشركة مياه بني سويف، وبالفعل تم الإتفاق على أن تقوم (غدا الأربعاء ) 3 كراكات لرفع الإطماء أمام مأخذ المياه المغذي للمحطة حتى يعمل المغذي بالشكل المطلوب.



كما يجري التواصل مع وزارة الري لإعداد دراسة فنية للحلول النهائية للمشكلة لمنع تكرارها مرة أخرى، خاصة وأن هذه المشكلة تتكرر مع موعد السدة الشتوية من كل عام وينتج عنها انخفاض منسوب المياه أمام المأخذ، موجها مدير مكتبه المحاسب محمود مغربي بمتابعة الموضوع حتى ازالة سبب الشكوى نهائيا.



وأعرب أهالي القرية عن شكرهم للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر الذي تفاعل مع مشكلتهم بمجرد رسالة على الواتس الشخصي لسيادته، خاصة وأن هذه المشكلة تعاني منها القرية منذ سنوات.

