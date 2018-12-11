الكشف عن سلاح الشرطة الفرنسية السري للقضاء على السترات الصفراء

قالت مجلة "ماريان" الفرنسية إن عناصر مكافحة الشغب في الشرطة تمتلك سلاحا سريا بإمكانه إيقاف زحف متظاهري السترات الصفراء، لكنها تحتفظ به كحل أخير في حال خروج الأمور عن السيطرة.



وأضافت أن مسئولا أمنيا كبيرا قال إن المدرعات التي تتواجد في شوارع باريس محملة بسائل في عبوات، يمكن رشها على مساحة تقرب من مساحة ملعب كرة قدم ولم يقدم أي توضيحات عن طبيعة هذا السائل.



واعتبر أنه من حسن الحظ أن الأمور لم تصل إلى الحد الذي يتطلب استخدامه.



يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن عدة قرارات لتهدئة الاحتجاجات إلا أن قادة السترات الصفراء قالوا إنها غير كافية، وأنهم سيواصلون تظاهراتهم يوم السبت.