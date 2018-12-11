ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكشف عن سلاح الشرطة الفرنسية السري للقضاء على السترات الصفراء

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام رضوان
قالت مجلة "ماريان" الفرنسية إن عناصر مكافحة الشغب في الشرطة تمتلك سلاحا سريا بإمكانه إيقاف زحف متظاهري السترات الصفراء، لكنها تحتفظ به كحل أخير في حال خروج الأمور عن السيطرة.

وأضافت أن مسئولا أمنيا كبيرا قال إن المدرعات التي تتواجد في شوارع باريس محملة بسائل في عبوات، يمكن رشها على مساحة تقرب من مساحة ملعب كرة قدم ولم يقدم أي توضيحات عن طبيعة هذا السائل.

واعتبر أنه من حسن الحظ أن الأمور لم تصل إلى الحد الذي يتطلب استخدامه.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن عدة قرارات لتهدئة الاحتجاجات إلا أن قادة السترات الصفراء قالوا إنها غير كافية، وأنهم سيواصلون تظاهراتهم يوم السبت.

ترشيحاتنا

بعد ضبطها تمارس الرذيلة.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بالهرم

تامر أمين يطالب المصريين بالدعاء لـ محمد صلاح ..فيديو

3 فنانين فقط في جنازة محمود القلعاوي من مسجد عمر بن عبدالعزيز.. صور

وزيرة الصحة: اتفاق مع القوات المسلحة على إنشاء 15 مصنعا لمشتقات الدم

مؤامرة قطر ضد الفلسطينيين.. تسلم بصماتهم إلى إسرائيل

مركز معلومات الوزراء يحذر من ادعاء تبعية تجمع شباب مصر له

صدام مرتقب بين كبار الدوري واتحاد الكرة بعد قرار تونس

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

رسالة عزاء من الملك سلمان وولي عهد السعودية إلى رئيس السودان

دولة جديدة تقترب من نقل سفارتها إلى القدس

مى حلمى تعلن خبرا سارا للجمهور.. وتوقعات بعودتها إلى محمد رشاد.. فيديو

إنجاز تاريخى.. المدير الفني لمنتخب مصر يترشح لجائزة الأفضل فى العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم فكرة.. حمدى استقال من وظيفة فى بنك فأصبح مديرا لمصنع ملابس.. صور

تصميمات راقية للحمام العصرى.. صور

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

هاني شاكر ينتهي من تسجيل شبهك أوي ويطرحها خلال أيام.. صور

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

فيديو

موجز البلد | محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا.. جنازة محمود القلعاوي بدون فنانين.. وفنان سوري يظهر عاريا
جابر طايع: مال الوقف خط أحمر لا يمكن المساس به
تامر أمين يطالب المصريين بالدعاء لـ محمد صلاح ..فيديو
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وسيرافينا زفيزدا.. دوري أبطال أوروبا 11-12-2018 ..بث مباشر
مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي 11-12-2018 بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟