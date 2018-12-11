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ديني

المفتي السابق: هناك 30 مبدأ قرآنيا في كتاب الله.. والعدد قابل للزيادة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:19 م
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي استطاع الباحثون استنباطه من المبادئ القرآنية فى كتاب الله لا يتجاوز ثلاثين مبدأ.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن هذا العدد لا يعد حصرا نهائيا للمبادئ القرآنية، فقد يأتى آخرون ويكتشفون مبادئ أخرى، فطريقة تفكيرنا مبنية على النسق المفتوح وسيظل الاجتهاد فى هذا الأمر مفتوحا إلى يوم القيامة.

وأشار إلى أن القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه فعنده من المرونة فى الصياغة ما يتحمل به الأسقف المعرفية المتتالية والمتوالية.

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