ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن فريق باريس سان جيرمان من اضافة الهدف الثالث في شباك منافسه اسرفينا زفيزدا الصربي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد ريد ستار ستاديوم، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الثالث اللاعب المميز ماركوس كوريا عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة مميزة في الدقيقة 74 من عمر المباراة ليتقدم الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدف واحد.

ترشيحاتنا

سيدة تناشد الحكومة: تعبت من نومة الشارع ونفسي في حتة شقة

مينا عطا يكشف تفاصيل حياته بعد الزواج ويوجه رسالة لـ محمد شاهين.. فيديو

تصميمات راقية للحمام العصرى.. صور

ارتفاع عدد ضحايا حادث ستراسبورج في فرنسا إلى قتيلين و11 مصابا

إصابة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط في حادث خلال سفره للقاهرة

سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

صحة مطروح: 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا حادث أتوبيس العلمين

رئيس رأس البر: المكان المخصص لبائعة الخضار غير قانوني وسبب أزمة مع البائعين

قرية قشوع بالإسكندرية تنهار بسبب هطول الأمطار.. فيديو

فرج عامر يكشف لـ صدى البلد حقيقة خطف نجم فيتا كلوب من الأهلي

تامر أمين ينفعل على الهواء.. أرضى اتسرقت.. فيديو

ماني يرفض هدية محمد صلاح ويهدر الهدف الثاني لليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو
سرفينا زفيزدا يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى سان جيرمان ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟