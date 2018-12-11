سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

تمكن فريق باريس سان جيرمان من اضافة الهدف الثالث في شباك منافسه اسرفينا زفيزدا الصربي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد ريد ستار ستاديوم، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



سجل الهدف الثالث اللاعب المميز ماركوس كوريا عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة مميزة في الدقيقة 74 من عمر المباراة ليتقدم الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدف واحد.