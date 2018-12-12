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مرأة

وصفة عجيبة تقضي على التهاب الحلق دون مضادات حيوية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:57 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من التهاب في الحلق وتبحثين عن بدائل طبيعية بعيدًا عن المضادات الحيوية؟؛ إليك طريقة تحضير "غرغرة" بمكونات طبيعية من مطبخك، لن تكلفك الكثير، ولكن لها مفعول السحر فى تخفيف ألم الحلق، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

ووفقا للموقع؛ فإن كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون
ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا الغذائية
ماء فاتر

طريقة تحضير الوصفة:

املأي كوبا بماء فاتر وأضيفي بيكربونات الصودا والليمون و اخلطي جيدا ثم تغرغري بهذا العلاج مرة إلى مرتين على مدار اليوم وستدهشين بالنتيجة.

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