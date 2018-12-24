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أصالة تكشف أسرار ألبومها القادم وموعد صدوره.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
الفنانة أصالة
الفنانة أصالة
محمد القاضي
كشفت الفنانة السورية أصالة تفاصيل وأسرارا جديدة حول ألبومها القادم، وموعد صدوره.

وقالت "أصالة"، خلال لقائها ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه سيتم طرح الألبوم الجديد في شهر فبراير القادم، معقبه: «الألبوم سوف يكون ألبوم غير عادي».

وأضافت: "الألبوم الجديد هيكون خطير، وفيه خلاصة روحي، ولأول مرة بتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لإني تدخلت في التوزيع والكلام وفي اللحن»، مؤكدة: «لأول مرة أتدخل في ألبوم، لإني حسيت إني لازم أحط إيدي في كل شيء فيه، حتى يكون مثل ما أنا أحلم".

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