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رياضة

خالد بيومي يسخر من اتحاد الكرة ورد صادم من إبراهيم سعيد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي سؤالا عاما عن من يدير الكرة المصرية والمتحكم الأول بها، ليرد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، مؤكدا أن الشركة الراعية "برزنتيشن" هي المسيطر الأول على الكرة المصرية والمنتخب الأول.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معلش يوم الأسئلة بدون تهكم علي أي شخص.. من يدير كرة القدم المصرية؟.. الاتحاد أم الراعية أم رابطه الانديه التي تم حلها أم لجنة المسابقات أم من .. محتاج لجواب"، ليرد إبراهيم سعيد: " الشركه الراعيه بيتحكم في كل شئ مدربين ولاعبين واعلاميا وأندية".

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