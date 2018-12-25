شيكابالا يعود إلى القاهرة لقضاء إجازة الكريسماس

وصل اليوم محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادى أبولون سميرني اليونانى، إلى القاهرة لقضاء إجازة أعياد الكريسماس وحسم مصير استمراره في الدورى اليونانى من عدمه.



وشهدت الأيام الماضية الحديث عن إمكانية فسخ عقد إعارة اللاعب لنادى أبولون سميرني اليونانى، لرغبته فى الانتقال لنادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، لكن يرفض مسئولو الزمالك رحيله لصفوف زعيم الثغر.



ورفض مسئولو القلعة البيضاء إعارة شيكابالا للنادى السكندرى منذ إشراك الجهاز الفنى لزعيم الثغر للثنائى المعار أحمد داوودا ورزاق سيسيه فى مواجهة الفريقين بالبطولة العربية، رغم وجود بند فى إعارتها من الزمالك للاتحاد بعدم مشاركتهما فى مواجهات الفريقين خلال فترة الإعارة، إلا أن مسئولى الاتحاد أوضحوا إن هذا البند لم يكن ساريا فى البطولة العربية.



ومن المقرر أن يتم حسم مصير شيكابالا مع النادى اليونانى سواء بالاستمرار أو الرحيل، قبل بداية شهر يناير المقبل بعد قرار مجلس الإدارة بالنادي الأبيض.