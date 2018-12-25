طارق شوقي: تعلمت في مدارس حكومية والخاصة كانت بالنسبة لنا عيب.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تلقى تعليمه في المدارس الحكومية، معقبا: «تعلمت في مدارس حكومية وجيلي كان له حظ كبير في تلقي تعليم جيد».



وأشار"شوقي"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقية"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، «المدارس الخاصة كانت بالنسبة لنا عيب»، مؤكدا: «كانت المدارس الحكومية هي النخبة في الدولة».



وأضاف وزير التربية والتعليم،: «استكملت دراستي الجامعية بجامعة حكومية وحصلت علي بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة».

