ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

طارق شوقي: تعلمت في مدارس حكومية والخاصة كانت بالنسبة لنا عيب.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:46 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
محمد القاضي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تلقى تعليمه في المدارس الحكومية، معقبا: «تعلمت في مدارس حكومية وجيلي كان له حظ كبير في تلقي تعليم جيد».

وأشار"شوقي"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقية"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، «المدارس الخاصة كانت بالنسبة لنا عيب»، مؤكدا: «كانت المدارس الحكومية هي النخبة في الدولة».

وأضاف وزير التربية والتعليم،: «استكملت دراستي الجامعية بجامعة حكومية وحصلت علي بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة».

ترشيحاتنا

مجلة أمريكية تعلن موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

حازم إمام يفتح النار على الإسماعيلي بسبب عامر حسين

شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا

بسبب وفاة مفاجئة لراكب أمريكي.. عودة طائرة بعد إقلاعها من القاهرة

الاثنين والثلاثاء إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة الميلادية

الوزير: أنفاق قناة السويس تحقق جدوى اقتصادية وتربط حدودنا الغربية بالشرقية

بعد أغنية لدغته كوبرا.. 3 أسباب جعلت بشرى في مرمى هجوم محمد رمضان

صلاح منتصر يكشف سر استعانة السادات بالإخوان والجماعة الإسلامية

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. مقر جديد لـ الكاف فى شرق القاهرة

الاتحاد يهزم الأهلي.. والأحمر يحسم دوري مرتبط السلة.. والزمالك خامسا

قرار نهائى.. روسيا تعلن موعد عودة الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

كامل الوزير: منع الصيد الجائر في بحيرة المنزلة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

فيديو

شقيق السادات يكشف أكثر المواقف تأثيرا في بطل الحرب والسلام .. فيديو
شقيق السادات يكشف سبب إصرار بطل الحرب والسلام على الالتحاق بالجيش.. فيديو
كامل الوزير يكشف موعد افتتاح أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.. فيديو
الوزير: أنفاق قناة السويس تحقق جدوى اقتصادية وتربط حدودنا الغربية بالشرقية
رضوى الشربيني: شيرين عبد الوهاب سبب طلاقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟