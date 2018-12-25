أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى التمثيل ويكشف حالات تحريمه.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التمثيل مهنة من المهن إما أن توصل رسالة حسنة بأسلوب حسن أو رسالة سيئة بأسلوب سيئ، والحديث فيه تفصيل.



وأضاف الورداني، فى رده على سؤال "ما حكم الشرع فى التمثيل؟ أن التمثيل فى حد ذاته ليس حراما، ولكنه قد يكون حراما إذا اشتمل على المحرمات من الكذب أو العرى أو ما شابه، ويكون حلالا إذا اشتمل على رسائل مفيدة للشعب والمجتمع.



وأشار إلى أن التمثيل هو حكاية لأشياء وهذه الأشياء لابد أن تكون صادقة وصحيحة وبالتالى نرى المضمون للتمثيل حتى نستطيع أن نحكم عليه.