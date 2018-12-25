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رياضة

رئيس النجوم: ما حدث معي طبيعي.. وشكوتي ضد إبراهيم نور الدين موثقة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:47 م
محمد الطويلة
محمد الطويلة
محمد سمير
تحدث محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن تحويل ملف مباراة فريقه أمام طلائع الجيش للجنة القيم في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد قائلا: الحكم قدم شكوى ومن الطبيعي ان يتم تحويلها إلى لجنة القيم لعدم اختصاص لجنة المسابقات ومجلس الادارة في هذا الأمر".

واضاف: "سأحضر إلى لجنة القيم لاثبات انني على حق".

وتابع: "لو استعرضت الملفات التي تقدمت بها لشكوتي ضد إبراهيم نور الدين وشاهدها 5 إعلاميين سيتأكدوا أن كافة ركلات الجزاء التي اشتكي منها من حقي".

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