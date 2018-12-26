نجم سلة الأهلى يكشف موعد اعتزاله

أكد طارق الغنام، نجم النادي الأهلي لكرة السلة، أنه قرر اعتزال اللعبة نهاية الموسم الحالي بعد تحقيقه كافة الطموحات التي كان يضعها أمام عينيه خلال السنوات الماضية.





وقال الغنام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "ربنا كرمني بالأهلي وجماهيره خلال مسيرتي في الملاعب، هذا آخر موسم لي في كرة السلة"، متابعًا: "هناك أكثر من مجال وارد أن انضم إليه بعد الاعتزال، ولكن عندي حلم هو أني أكون في مجلس إدارة الأهلي، هذا حلم طوال تاريخي".



