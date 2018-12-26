10 قطرات من زيت النعناع تحميك من أمراض غير متوقعة

توجد فوائد غذائية عديدة لن تتوقعيها للنعناع، لصحتك، وعلاج الكثير من الأمراض غير المتعارف عليها، وهى أمراض الجهاز الهضمى.





وإليك أبرز الأمراض التي يعالجها النعناع، وفقا لما قدمه موقع "هيلث" الطبي.





1- يعالج أمراض الجهاز الهضمي.. حيث يعد النعناع الأفضل لمحاربة مشاكل الهضم وغازات البطن، ويساعد فى علاج حموضة المعدة ويعد بمثابة مطهر للأمعاء.





2- الأنفلونزا.. يعد النعناع الأفضل لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للالتهاب والبكتيريا والفطريات الضارة.





3- الكحة .. يعد النعناع مهدئًا للكحة والعطس المستمر وسيلان الأنف.. كما أنه موسع للشعب الهوائية ويساعد على التنفس بصورة طبيعية، لأنه يعالج احتقان الأنف والتهاب الحلق ويمكنك وضع 10 ـ 15 قطرة من زيت النعناع في ماء مغلي واستنشقي البخار لعدة مرات يوميًا.





4- آلام الأسنان.. يساعد النعناع فى التخلص من البكتيريا والجراثيم المسببة لتسوس الأسنان والقضاء على رائحة الفم الكريهة.





5- أمراض الجلد.. يعالج الطفح الجلدي والبثور، كما أن دهن قطرات من زيت النعناع على منطقة الجلد المصابة بالالتهاب والحساسية؛ يساعد فى التخفيف من الالتهاب.



