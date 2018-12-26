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السيسي: نشكر ممولي بشاير الخير والأموال غير كافية لاستكمال المشروعات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، عن تكلفة مشروعات بشاير الخير السكنية، التي تم الانتهاء منها والجاري العمل على إنشائها.

ورد محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة قائلًا: "إن التكلفة الإجمالية لبشاير الخير "1، 2، 3" 9 مليارات جنيه"، فقال الرئيس: "المجتمع المدني وتحيا مصر لم يدفعوا كل هذا المبلغ"، مخاطبًا محافظ الإسكندرية: "لو انت ضامن تجيب المبلغ دا استمر في العمل، والمجتمع المدني يشارك معنا لكنه لن يتمكن من تحصيل كل هذا المبلغ".

وأوضح: "لو عايزين نبدأ في 3500 وحدة سكنية جديدة، وتتكلف الوحدة الواحدة 250 ألف جنيه، وما يكلفه إجمالي تلك الوحدات ما يقرب من 7 مليارات جنيه"، مضيفًا: "إوعوا تفتكروا بشاير الخير أمر معمول وخلاص، لكن وراهم جهد وهمة من رجال الأعمال والبنك الأهلي وتحيا مصر، ونشكر هذه الجهات لكن مفيش الأموال الكافية منهم لاستكمال باقي المشروعات".

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