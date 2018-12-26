ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

غدًا .. دار المثقف تطلق المجموعة القصصية جرح الفينيق

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:28 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم دار المثقف للنشر والتوزيع٬ حفل إطلاق ومناقشة أحدث إصداراتها، المجموعة القصصية "جرح الفينيق" للقاصة السورية ريتا بربارة، وذلك في تمام السابعة من مساء غدا الخميس، بمكتبة تويا ش 261 المعادي الجديدة.

ويدير النقاش الكاتبة هالة البشبيشي، ويناقش المجموعة الروائي محمد علي إبراهيم.

ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "زمجرة القذيفتين علت بنشوة الإنتصار فقد وصلتا في اللحظة ذاتها٬ أصابتا جسده الصغير في اللحظة ذاتها.. تشظي جسده الغافي إلي درر مفتتة متناثرة هنا وهناك٬ وفي ركن من زركان الرصيف نامت كف تحتضن في ضعف كسرة خبز".

ترشيحاتنا

صفقات بايرن ميونخ الجديد تثير اهتمام الصحف الألمانية .. صور

مبارك ومرسي وجهًا لوجه في المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

والدة الطفل محمد أشرف عن الرئيس السيسي: مش هقدر أوفيه حقه .. فيديو

السيسي: آلية شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من الناس .. فيديو

استعدادات مكثفة بالإسكندرية لافتتاح مشروع بشاير الخير 2.. صور

شاهد| ضابطان أمريكيان يؤديان رقصة مبدعة ويطالبان العالم بتحديهما

رخيص وإمكانيات جبارة.. مميزات هاتف شاومي الجديد

قائد المنطقة العسكرية الشمالية: بشاير الخير 3 و5 توفر حياة كريمة لـ 150 ألف مواطن

تطوير العشوائيات: الأهالي أنشأوا عشش فراخ أعلى أسطح الوحدات الجديدة.. فيديو

اليوم.. محاكمة محمد البلتاجي بتهمة إهانة القضاء

طريقة تحضير شاورما الكبدة

جاذبية لا تذوب مع الزمن.. حكاية غادة عادل مع وصية زهرة العلا ورفض الحديث عن خالتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

استعدادات مكثفة بالإسكندرية لافتتاح مشروع بشاير الخير 2.. صور

العالم يحتفل بالكريسماس.. صور

تحويلات مرورية بعد انفجار ماسورة صرف صحي على الأوتوستراد.. صور

بابا نويل يوزع الهدايا والورود على السائحين بمعبد الأقصر .. صور

فيديو

السيسى للمسئولين: انتوا ساكتين ليه على العشوائيات؟..فيديو
السيسي لمن يشكو من كثرة عدد الأولاد: انت المقصر في حق نفسك
السيسي يسأل المحافظ عن دخل الإسكندرية الشهري والأخير يجيب.. فيديو
السيسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب المبانى العشوائية.. فيديو
محافظ الإسكندرية: 427 مليون جنيه مديونية الحديقة الدولية حتى الآن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟