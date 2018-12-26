غدًا .. دار المثقف تطلق المجموعة القصصية جرح الفينيق

تنظم دار المثقف للنشر والتوزيع٬ حفل إطلاق ومناقشة أحدث إصداراتها، المجموعة القصصية "جرح الفينيق" للقاصة السورية ريتا بربارة، وذلك في تمام السابعة من مساء غدا الخميس، بمكتبة تويا ش 261 المعادي الجديدة.



ويدير النقاش الكاتبة هالة البشبيشي، ويناقش المجموعة الروائي محمد علي إبراهيم.



ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "زمجرة القذيفتين علت بنشوة الإنتصار فقد وصلتا في اللحظة ذاتها٬ أصابتا جسده الصغير في اللحظة ذاتها.. تشظي جسده الغافي إلي درر مفتتة متناثرة هنا وهناك٬ وفي ركن من زركان الرصيف نامت كف تحتضن في ضعف كسرة خبز".