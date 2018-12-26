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بين الناس

أهالي كفر سرنجا تناشد المحافظ برفع ناتج تطهير ترعة زغلولة.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالي قرية كفر سرنجا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بالدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، برفع ناتج تطهير ترعة زغلولة التي تسبب انتشار القمامة والأمراض بالقرية.

وقال الأهالي في رسالتهم من خلال شكاوى "صدى البلد": قام مسؤول الري بإلقاء ناتج التطهير علي جانبي الترعة وهذا هو الطريق الرئيسي المؤدي الى مدينة ميت غمر والأمر الذي اضطرنا لمخاطبة المسئولين هو إيقاف الطريق لمدة طويلة نتيجة مخلفات التطهير من ترعة زغلولة ، علم بأن ناتج التطهير تم القاؤها منذ أكثر من سنة ولم يتم رفعه حتى الآن ولقد ثبت لدينا بأن مقاول المشروع الذي قام بتطهير الترعة يوجد بند برفع ناتج التطهير اين المسئولين ورئيس الوحدة المحلية بكفر سرنجا من هذه المصيبة الكبرى التي أصابت بعض أهالي القرية بالأمراض من ناتج التطهير وانتشار القمامة بطول الترعة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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