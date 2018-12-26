محافظ كفرالشيخ يتابع رصف طريق سخا قلين بتكلفة 27 مليون جنيه

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف طريق رصف طريق سخا_الشين_قلين بطول ١٨ كم وبتكلفة ٢٧ مليون جنيه، وذلك في قطاع المنشأة الكبرى بطول ٢٥٠ مترا، استجابة للمواطنين، لافتًا إلى أنه جار استكمال باقي أعمال الرصف لطريق سخا_الشين_قلين.



وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.



أكد محافظ كفرالشيخ أن المواطن شريك الدولة في التنمية ونعمل لأجله، مؤكدًا على فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون والصالح العام.