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أخبار البلد

هكذا احتفل المصريون بافتتاح الرئيس السيسي المرحلة الثانية من بشاير الخير

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
احتفل المصريون اليوم، بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي بشاير الخير 2، في منطقة غيط العنب بكرموز غرب الإسكندرية، وذلك ضمن المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري في منطقة غيط العنب، من خلال هاشتاجين اطلقوهم عبر موقع تويتر وهم #بشائر_الخير و#الاسكندرية.

وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى عقود 10 وحدات سكنية لمشروع بشائر الخير 2 للمواطنين، وذلك على هامش افتتاحه للمشروع، ضمن المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية.

ويتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية ويضم المشروع العديد من الخدمات والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

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