خسارة مفاجئة لـ سيراميكا كليوباترا أمام بورتو بهدفين

تلقى فريق سيراميكا كليوباترا، خسارة مفاجئة، أمام نظيره، بورتو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ14 من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.



أحرز ثنائية فريق بورتو "سيد حمدى" و"محمود الغزالي"، فيما سجل هدف سيراميكا شادي حسين.



وبتلك النتيجة؛ تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 26 نقطة، فيما ارتفع رصيد بورتو إلى 16 نقطة.