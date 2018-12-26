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رياضة

سفير الإمارات: ربح ماراثون زايد يذهب للأعمال الخيرية في مصر

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
ريهام بكير
أكد جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، أن العائد من النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري سيعود لمستشفيات "شفاء الأورمان" و"الجزام" التابعة لمؤسسة مصر الخير.

وأضاف "الجنيبي" أن الهدف من إقامة الماراثون بمدينة الإسماعيلية يعود لرغبة اللجنة العليا المنظمة للماراثون تسعى لنشر الخير بربوع مصر بأكملها، وأن النسخ الثلاث الأولى كانت في القاهرة، قبل أن تقام النسخة الرابعة في مدينة الأقصر.

ومن المقرر، أن ينطلق ماراثون زايد في نسخته الخامسة صباح الجمعة المقبل الموافق بمدينة الإسماعيلية.

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