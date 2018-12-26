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محمد الحلو يعلق على حقيقة تخدير وإصابة الأسد في كليب بشرى

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:39 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال محمد سيد الحلو، صاحب الأسد في كليب الفنانة بشرى، إن الأسد وُضع له الماكياج والمؤثرات ليظهر بشكله الجريح، لافتا إلى أنهم لم ينتهكوا حقوق الحيوانات، حيث يتعاملون معها على أحسن وأكمل وجه.

وأكد الحلو خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أنهم يوفرون الرعاية الكاملة الصحية والنفسية للأسود داخل السيرك، مطالبا ناقديه بالنظر للأسود التي تعيش في حديقة الحيوانات، حيث تتعرض للجوع والمعاملة السيئة.

وأشار الحلو، إلى أن الدول الأوروبية تستخدم الأسود في عروض السيرك بشكل دائم، وقد تتعرض تلك الأسود لنوع من التخدير لتصوير بعض المشاهد أو أداء الفقرات.



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