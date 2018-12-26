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محافظات

سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وغلق بوغاز رشيد.. شاهد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:09 م
سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
شهدت محافظة البحيرة الليلة موجة من الأمطار الغزيرة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتسبب سوء الأحوال الجوية فى غلق بوغاز رشيد والمعدية بالبحيرة.

وتوقفت حركة الصيد والملاحة برشيد والمعدية بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وسقوط الأمطار.

وغرقت شوارع المدن الساحلية كفر الدوار وإدكو ورشيد بمياه الأمطار بسبب عدم وجود صرف صحى ولا بلاعات لتصريف مياه الأمطار وأغلقت المحلات وتوقفت حركة البيع والشراء وخلت الشوارع من المارة.
سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وغلق بوغاز رشيد.. شاهد
سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وغلق بوغاز رشيد.. شاهد
سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وغلق بوغاز رشيد.. شاهد
سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وغلق بوغاز رشيد.. شاهد
سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وغلق بوغاز رشيد.. شاهد

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