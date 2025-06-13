التصريح بدفن شخص لقى مصرعه بطلق ناري ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه على يد آخر أثناء جلوسة على أحد المقاهي بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها أثر طلق نارى عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي ، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شخص يدعى هاني الحلواني مقيم قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتبين أن المجنى عليه أثناء جلوسه على أحد المقاهي في القرية قام شخص بالنزول من دراجة بخارية وأطلق عليه عيار ناري أودى بحياته أمام المارة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.