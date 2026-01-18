خالد جلال يقترب من قيادة الأولمبي الليبي بعد نجاحه مع التحدي

اقترب خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك والبنك الأهلي، من تولي تدريب فريق الكرة الأول بنادي الأولمبي الليبي، بعد أن دخل مسئولو النادي في مفاوضات معه خلال الفترة الأخيرة، بهدف قيادة الفريق نحو التواجد ضمن فرق السداسي المنافس على درع الدوري.

وأكد مصدر مقرب من جلال أن المفاوضات أحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث تتركز حاليًا على البنود المالية وشروط العقد قبل إعلان الصفقة رسميًا.



ويُعد اسم خالد جلال الخيار الأبرز لتولي المهمة، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها الموسم الماضي مع نادي التحدي الليبي، إذ نجح في قيادته للصعود إلى دورة السداسي للمرة الأولى منذ تسع سنوات.

يُذكر أن جلال تلقى عروضًا من الدوري القطري والجزائري، إلا أن التفاصيل المالية حالت دون حسم أي منها حتى الآن.