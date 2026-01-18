قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل

مدينة الرقة باتت تحت سيطرة الجيش السوري
مدينة الرقة باتت تحت سيطرة الجيش السوري
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن مدينة الرقة شهدت ما وصفه بـ«تحرير سريع» جنّب المدينة إراقة الدماء، رغم تحذيرات سابقة من معركة واسعة النطاق. 

وأوضح أن الجيش السوري دخل مدينة الرقة بعد أن سبقت قوات العشائر إلى داخلها ومهدت الطريق، ما أدى إلى بسط السيطرة الكاملة للحكومة السورية على المدينة.

وأضاف هملو، خلال رسالة له على الهواء، أن سيطرة الجيش السوري امتدت لتشمل الريفين الغربي والشرقي لمحافظة الرقة، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا لقوات الجيش من منطقة تل أبيض باتجاه المدينة، لافتًا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد، وفق المعطيات الميدانية، انتهاء الوجود العسكري لقوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل في محافظة الرقة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية ، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في منطقة الشدادي، بين قوات العشائر وعناصر من “قسد” يحاولون الفرار باتجاه مناطق القامشلي عبر الطريق الحدودي مع العراق. 

وأوضح أن قوات العشائر تلاحق هذه العناصر، في ظل معلومات عن محاولتهم نقل معتقلين معهم باتجاه شمال شرق سوريا.

وأشار خليل هملو، إلى أن محافظة دير الزور أصبحت بالكامل، بريفيها الغربي والشرقي، تحت سيطرة الدولة السورية، مع انتشار قوات من وزارة الدفاع إلى جانب أبناء العشائر. كما لفت إلى توجيه دعوة لمقاتلي العشائر بعدم التقدم نحو مدينة الحسكة والاكتفاء بتثبيت مواقعهم إلى حين وصول طلائع الجيش السوري، مؤكدًا أن التطورات الميدانية تعكس تغيرًا جذريًا في خريطة السيطرة شمال وشرق البلاد.

https://www.youtube.com/shorts/3LdeNCPAuV4

https://youtube.com/shorts/3LdeNCPAuV4?si=aMIg355RtTUWEXs4

الجيش السوري مدينة الرقة القاهرة الإخبارية دمشق

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

جانب من اللقاء

جذب الاستثمارات .. وزير الخارجية يستقبل وفدًا من رجال الأعمال الكنديين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

صورة أرشيفية

15 قتيلاً على الأقل وإجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في جنوب تشيلي

وزير الخارجية ونظرائه القبرصي و اليوناني

خبراء لـ صدى البلد: التعاون الثلاثي لمصر واليونان وقبرص يرسخ استقرار الطاقة و الأمن الاقليمي في شرق المتوسط

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

