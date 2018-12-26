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أخبار العالم

ترامب وزوجته يتفقدان القوات الأمريكية بالعراق في أجواء احتفالية.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:02 م
ترامب وزوجته يتفقدان
ترامب وزوجته يتفقدان القوات الأمريكية بالعراق
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، مقطع فيديو، يسجل لحظات لقائه مع أفراد القوات الأمريكية في العراق، خلال زيارة مفاجئة، أُعلن عنها بعد وصوله.

وكتب "ترامب" في تغريدته "تشرفت أنا وميلانيا بزيارة قواتنا المدهشة في قاعدة الأسد الجوية بالعراق.. فليبارك الله الولايات المتحدة".

وظهر "ترامب" وزوجته ميلانيا داخل قاعدة الأسد الجوية، التي تتخذها القوات الأمريكية بالعراق مقرًا لها، حيث صافحا أفراد القوات الأمريكية في أجواء احتفالية، حيث ظهرت زينة أعياد الميلاد داخل قاعة كبيرة بالقاعدة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحه بأن الجيش الأمريكي قد يتخذ العراق قاعدة لشن عمليات داخل سوريا.

ونفى ترامب وجود أي خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق.

وأعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سافر إلى العراق في وقت متأخر يوم عيد الميلاد؛ لزيارة الجنود المتواجدين هناك. 

وقال البيت الأبيض إن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يقومان بزيارة مفاجئة للعراق لتوجيه الشكر للجنود الأمريكيين.

وكان "ترامب" قد وعد جنوده في العراق بزيارتهم في القريب العاجل، وهو ما نفذه بالفعل. 


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