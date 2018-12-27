الزمالك يلتقى بيراميدز والمقاصة 24 و29 يناير فى الدورى

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك وبيراميدز يوم 24 يناير فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسع بالدورى الممتاز على ملعب استاد بتروسبورت.



كما يلتقى فريق الزمالك مع نظيره مصر المقاصة يوم 29 يناير القادم فى إطار الجولة العشرين من الدورى المحلى على ملعب استاد بتروسبورت أيضا.



يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة السويسرى كريستيان جروس يتصدر جدول الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة ويواجه غدا الجمعة فريق بتروجيت ضمن مؤجلات البطولة المحلية.



