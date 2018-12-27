حقيقة مقتل قاسم سليماني.. أخطر رجل في العالم.. صورة

ردّت إيران بالصورة على شائعات مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، فنشرت صورة حيّة له داخل أحد مساجد العاصمة طهران.





وكتبت وكالة أنباء فارس الرسمية التي نشرت الرد، أن "هذه الصورة تشكّل ردًا على الشائعات التي أفادت مؤخرًا بمقتله خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا".





ويُلقّب "سليماني" بأنه "أخطر رجل في العالم"، بسبب اتهامه من قبل الولايات المتحدة بارتكاب جرائم في عدد من دول العالم.



