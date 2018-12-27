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أخبار البلد

نصري: بعض المجتمعات الغربية تستغل الإخوان للضغط على مصر

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
أماني نوار
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن مصر قامت بجهود عظيمة في مجال محاربة الشائعات التي تستهدف تقويض برامجها الإصلاحية والتنموية، وذلك من خلال ردود حازمة وقاطعة متضمنة حقائق ومعلومات قطعت الطريق تماما أمام توغل هذه الشائعات للداخل المصري.

ووجه نصري، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" بالتليفزيون المصري، التحية، إلى الهيئة العامة للاستعلامات ورئيسها ضياء رشوان على جهودهم في هذا الشأن، وتعزيز تواصله مع كافة المؤسسات الإعلامية الدولية؛ الأمر الذي جعل هناك تقاربا شديدا في وجهات النظر وتبادل المعلومات، مشددا على ضرورة إيجاد خطاب دولي متعدد اللغات لمخاطبة المجتمعات الغربية والأوروبية على حقيقة الأوضاع.

وشدد على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وخصوصا أنه مع قرب مناقشة التقرير السنوي لحقوق الإنسان في مارس المقبل ستزيد الهجمة ضراوة على مصر؛ ما يستلزم توفير منابر قادرة على الرد وخوض المعركة، مؤكدا أن القومي لحقوق الإنسان لم يكن حاضرا على مدار الأربع سنوات الماضية.

وأوضح أن "هناك دولًا لا تزال تستخدم الإخوان كشوكة في ظهر الدولة المصرية للضغط عليها في بعض الأمور".

وأكد نصري أن الاتحاد الأوروبي أصبح يعاني من انفصام في الشخصية بسبب التصريحات المتضاربة التي تؤكد على دور مصر في محاربة الإرهاب وحسن استضافة اللاجئين السوريين والمجهودات المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بينما البرلمان الأوروبي يهاجم مصر بضراوة ويطالب بوقف تزويدها بالمعدات الأمنية رغم أن مصر تستخدمها في مكافحة الإرهاب.

كما شدد على أن المنتدى يقوم ببحث استقصائي في محاولة لمعرفة حجم أموال الجماعة الإرهابية في الخارج.

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