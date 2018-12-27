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أخبار العالم

ترحيب روسي بعودة سوريا إلى الحضن العربي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعرب الممثل عن الخارجية الروسية، إيغور تساريكوف، عن ترحيب بلاده بأهمية الجهود الرامية إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كجزء من مساعي تحريك عجلة التسوية السياسية في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الدبلوماسي الروسي قوله اليوم، أثناء اجتماع موسع للجان التنسيق المشتركة الروسية-السورية الخاصة بعودة اللاجئين، إن العمل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية يمثل اتجاها مهما ضمن التسوية السياسية في البلاد.

وقال تساريكوف: "ننطلق من أن عودة سوريا إلى الأسرة العربية من شأنها أن تسهم إسهاما محسوسا في عملية التسوية السورية بالتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

كانت الإمارات، أعلنت عن فتح سفارتها في سوريا بعد إغلاق دام عدة سنوات. وقالت تقارير إعلامية إن سوريا طلبت من الأردن زيادة مستوى تمثيله الدبلوماسي لدى دمشق.

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